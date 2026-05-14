В кемеровском поселке Улус построили долгожданную систему водоснабжения

Фото: администрация г. Кемерово.

В кемеровском поселке Улус, где никогда не было централизованного водоснабжения, провели водопровод. О завершении работ по строительству системы водоснабжения сообщили власти города.

«Из-за удаленности поселка от остальной части города Кемерово, провести сюда сети от городских сооружений крайне сложно, приняли решение выполнить проектирование непосредственного замкнутого цикла водоподъема, водоподготовки распределительных сетей на территории поселка. Это большие сооружения, огромное количество сетей, более 13 км, более 200 колодцев, которые установлены на территории поселка. Сейчас уже построены все сети с распределительными колодцами и пожарными гидрантами. Построена также станция водоподготовки. Здесь присутствуют резервуары чистой воды, непосредственно система очистки водоснабжения, также можно видеть две артезианские скважины, которые будут поднимать воду», - рассказал заместитель главы Кемерова, начальник управления ЖКХ Сергей Лысенко.

По его словам, система готова к запуску. Осталось выполнить настройку и пусконаладку, а также получить лицензию на пользование недрам.

