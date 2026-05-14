В Кузбассе грузовик столкнулся с электричкой

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сегодня около трех часов дня на железнодорожном переезде между станциями Бочаты и Артышта-1 произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Грузовой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближавшимся электропоездом. Машинист не успел остановить состав, и в результате удара первый вагон электрички сошел с рельсов.

К счастью, вагон не опрокинулся, однако инцидент повлиял на расписание: ожидаются задержки в движении поездов.

Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Беловская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения правил безопасности на железной дороге.

