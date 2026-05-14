В Кузбассе ввели новую меру поддержки для семей погибших участников СВО

Семьи погибших участников СВО смогут получить микрозаем на запуск и развитие бизнеса. О новой программе «СВОй бизнес» сообщил губернатор Илья Середюк.

Льготным кредитом смогут воспользоваться супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных. Получить можно от 500 тысяч (без залогового обеспечения) до миллиона рублей (при предоставлении залога) по ставке от 5% годовых.

Мера поддержки оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

«Забота о семьях героев — это наша прямая обязанность. Для нас важно, чтобы они получали реальные инструменты поддержки, в том числе и в бизнесе. Будем продолжать эту системную работу», - отметил глава региона.

