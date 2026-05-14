В Кемерове уснувший в подъезде мужчина стал фигурантом уголовного дела

В Кемерове задержанный за нарушение общественного порядка мужчина оказался вором. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жители многоквартирного дома в Кировском районе обнаружили в подъезде спящего пьяницу. На место прибыли полицейские. В ходе разбирательств они выяснили, что 34-летний наркоман месяц назад совершил кражу – украл непристегнутый детский велосипед из другого подъезда.

За ночевку в непорожденном месте на мужчину составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Наказанием стало 7 суток ареста. А за кражу велосипеда горожанину грозит до 5 лет лишения свободы - возбуждено уголовное дело.

