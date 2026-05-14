Слишком сладкая жизнь: житель Кемерова получил три года за 72 шоколадки и гору сервелата

В Кемерове суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который устроил серию набегов на продуктовые магазины. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

С осени прошлого года в полицию регулярно поступали жалобы от торговых сетей на пропажу товаров. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей.

Действовал злоумышленник по простой схеме: заходил под видом покупателя, прятал продукты под куртку или в пакет и уходил мимо кассы. Лишь однажды его заметил сотрудник магазина, но вору удалось сбежать. Добыча оказалась внушительной: 72 плитки шоколада, 29 палок колбасы, 18 пачек сыра и 10 упаковок мясных деликатесов. Весь «улов» парень распродал случайным прохожим, а деньги потратил.

Суд признал кемеровчанина виновным в серии краж и грабеже. Ближайшие три года он проведет на принудительных работах, при этом 10% его зарплаты будут ежемесячно удерживать в пользу государства.

