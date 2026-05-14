В Кузбассе с начала года оформили по амнистии более 300 гаражей и участков

За первый квартал 2026 года жители Кузбасса в упрощенном порядке зарегистрировали 310 объектов - это 117 гаражей и 193 земельных участка под ними. Об этом сообщили в Росреестре Кузбасса.

Всего же с сентября 2021 года, когда стартовала «гаражная амнистия», в собственность оформлено более 5 400 объектов по всей области. Программа позволяет бесплатно закрепить за собой землю и капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года. Процедура максимально проста: подтвердить свои права можно даже старыми квитанциями или договорами о подключении к сетям.

Руководитель областного Управления Росреестра Ольга Тюрина подчеркнула, что официальная регистрация права собственности позволяет владельцам свободно продавать, дарить или передавать имущество по наследству.

Важно помнить, что срок действия нынешнего порядка истекает 1 сентября 2026 года. Хотя проект о продлении амнистии уже разрабатывается, пока он официально не принят, поэтому владельцам советуют не откладывать оформление.

