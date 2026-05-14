В библиотеке имени Федорова открыли выставку портретов кузбассовцев

В Кемерове в рамках фестиваля «Победа за нами!» презентовали масштабный проект, посвященный жителям региона - Героям России. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Сотрудники библиотеки имени Федорова провели огромную работу, собрав сведения о 30 выдающихся земляках. В этот список вошли ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, космонавты и летчики-испытатели.

Все собранные материалы объединили в электронный ресурс «Герои Российской Федерации. Кемеровская область - Кузбасс», который уже доступен на сайте библиотеки. Увидеть портреты героев вживую можно на выставках в самой библиотеке им. Федорова и в Кемеровском медуниверситете. Еще одним ярким событием стала презентация проекта «Фронтовая поэзия российских солдат: трудности перевода». Стихи участников спецоперации из сборника «Честь наивысшая - носить русский мундир!» перевели на английский язык, а в планах - перевод на китайский. Книги уже начали вручать иностранным студентам, чтобы познакомить их с искренним творчеством наших воинов.

