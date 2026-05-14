Расчетная зарплата рабочего 1-го разряда в Кузбассе превысила 74 тысячи рублей

Правительство Кузбасса утвердило новый размер среднемесячной зарплаты для строителей первого разряда. Этот показатель необходим для правильного расчета сметной стоимости при строительстве школ, больниц и других гособъектов.

Если в прошлом году расчетная сумма составляла около 68 226 рублей, то в 2026 году она выросла до 74 424 рублей. Таким образом, норматив увеличился более чем на шесть тысяч рублей. Изменение норматива позволит более точно планировать расходы на оплату труда в строительном секторе региона.

Постановление за подписью властей региона уже вступило в силу, а контроль за его исполнением возложен на профильного замгубернатора Глеба Орлова.

