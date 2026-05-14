Жители Кузбасса установили 20 тысяч самозапретов на кредиты за один месяц

Кузбассовцы активно пользуются правом добровольно отказаться от новых кредитов. Об этом свидетельствуют данные НБКИ.

В апреле жители региона установили 20,1 тысячи самозапретов на займы. По этому показателю Кемеровская область уступила в Сибири только Новосибирской области и Красноярскому краю.

Всего же по стране этой защитной мерой на начало мая пользуются уже более 20 миллионов человек. Интересно, что в целом по России число новых заявок на самозапрет в апреле снизилось на 14% по сравнению с мартом. Эксперты объясняют это тем, что ажиотаж первых месяцев после запуска закона в 2025 году спал.

Кроме того, на фоне снижения ключевой ставки люди стали чаще интересоваться реальными кредитами, а 1,38 миллиона россиян и вовсе решили снять ранее установленные ограничения, чтобы воспользоваться банковскими услугами.

