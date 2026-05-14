В Кузбассе газифицировали еще один поселок

В Кемеровском муниципальном округе стало больше газифицированных территорий - сетевое топливо пришло в поселок Смирновский.

Специалисты проложили 5,1 километра труб, благодаря чему возможность подключиться к газу появилась у владельцев 91 дома. Процесс подключения уже идет: с жителями поселка заключено 20 договоров, а в первые два дома голубое топливо уже поступило.

Газовики напоминают, что для участия в программе догазификации собственникам нужно подать заявку и подготовить само здание к приему газа. Это значительно упростит быт сельчан и сделает отопление домов более экономичным.

