В Кузбассе осудили женщину за подмену телефонных номеров

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор участнице организованной группы, которая помогала мошенникам обходить системы безопасности операторов связи. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Женщина работала с так называемыми SIM-боксами: она включала и выключала оборудование, следила за интернет-соединением и регулярно меняла SIM-карты. Эта техника позволяла ее кураторам превращать интернет-звонки в обычные сотовые, подменяя реальные номера. За свои услуги «технический специалист» получала денежное вознаграждение.

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ и назначил наказание в виде реального лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

