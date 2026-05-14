Любовная драма с последствиями: в Кузбассе задержали ночного вандала

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

Ночной инцидент произошел в Междуреченске на улице Октябрьской. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

К цветочному магазину по сигналу тревоги оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны, который обнаружил два разбитых стеклопакета. Вскоре неподалеку росгвардейцы заметили двух 19-летних парней, которые пытались сбежать при виде патрульной машины.

Оказалось, что один из задержанных незадолго до этого поссорился со своей девушкой в кафе. Выместив злость на витрине магазина, молодой человек вместе с приятелем попытался скрыться, но безуспешно. Оба задержанных были пьяны.

Теперь парню придется не только объясняться с полицией, но и возмещать ущерб за разбитые окна.

