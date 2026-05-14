Погода в Кузбассе 15 мая 2026 года: потеплеет до +15 градусов

После дождей, мокрого снега и сильного ветра в Кузбасс наконец придет более спокойная погода. Уже 15 мая 2026 года в регионе ожидается потепление до +15 градусов. Показатель горимости прогнозируется на уровне 1-3 классов.

По области ночью температура составит -2…-7 градусов, местами потеплеет до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, местами будет прохладнее +4…+9 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В основном без осадков, однако местами по югу возможны небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

Погода в Кемерове 15 мая 2026 года

В областной столице ночью ожидается -2…-4 градуса, днем +11…+13 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Погода будет переменной облачности, преимущественно без осадков.

Погода в Новокузнецке 15 мая 2026 года

В Новокузнецке ночью температура составит 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Осадков практически не ожидается. Утром местами возможны дымка и туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 метров в секунду.

