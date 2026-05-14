Жительница Кузбасса попала в больницу после удара стулом

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Топках экипаж Росгвардии выехал на вызов в микрорайон Солнечный, где в одной из квартир пострадала 31-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что она выпивала вместе с бывшим мужем, когда между ними вспыхнул конфликт. 35-летний мужчина не сдержал агрессию, схватил стул и бросил его в голову экс-супруги.

Пострадавшую с травмами головы госпитализировали медики, а дебошира, находившегося в состоянии опьянения, задержали росгвардейцы. Мужчину передали сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще под Беловом электричка протаранила грузовой автомобиль на переезде.