На предприятиях СУЭК-Кузбасс прошел детский творческий конкурс, приуроченный ко Дню Победы. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В преддверии великого праздника для детей сотрудников Компании были организованы тематические мероприятия. Так, в Управлении по профилактике и рекультивации, а также в Производственно-транспортном управлении прошел творческий конкурс, посвященный Дню Победы "Я помню, я горжусь!"

Юные участники через рисунки передали свое восприятие и эмоции, связанные с событиями Великой Отечественной войны. В детских работах можно было встретить узнаваемые сюжеты: стая журавлей над Вечным огнем, сцены солдатских будней, а также образы победной весны — с вальсом, салютами и запуском белых голубей. По словам самих ребят, вдохновением для творчества стали фильмы о войне, просмотренные в кругу семьи, а также рассказы педагогов, бабушек и дедушек.

На конкурс были представлены рисунки, выполненные в различных техниках. Все они отличаются яркостью и искренностью, объединены идеей сохранения памяти о великом событии. Примечательно, что почти в каждой работе присутствует образ мирного неба, символа спокойствия и мира, именно за него сражались на фронтах той войны наши героические предки.

Также на конкурс принимались подделки, которые ребята сделали своими руками. Среди представленных работ модели техники военных лет, изготовленные из различных материалов, импровизированные мемориалы из картона с праздничной символикой, а также картины, выполненные в технике выжигания по дереву. Их отличали оригинальность, творческий подход и внимание к деталям.

В Управлении по профилактике и рекультивации итоги конкурса уже подведены, авторы лучших творческих работ награждены дипломами, все участники получили памятные призы. В Производственно-транспортном управлении результаты будут объявлены после майских праздников.

Особенно важно, что подрастающее поколение принимает на себя ответственность за сохранение исторической памяти через творчество, чтение литературы, просмотр фильмов и участие во встречах с ветеранами. Как гласит известная мудрость, кто помнит прошлое и бережно хранит память о нем, у того есть будущее.