Горняки СУЭК-Кузбасс приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

На всех территориях присутствия АО «СУЭК-Кузбасс» руководители аппарата управления Компании, директора производственных и сервисных предприятий, трудовые коллективы, а также участники Профкоманд Фонда Мельниченко приняли участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Ленинске-Кузнецком руководители компании вместе с исполняющим обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Василием Мельниковым возложили цветы к мемориальному комплексу «За подвиг в бою, за доблесть в труде своим землякам – благодарные горожане», а также приняли участие в праздничном шествии. Во главе колонны угольщиков рядом со Знаменем Победы пронесли копию знамени 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая хранится в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника. Отдельной колонной по главной площади города прошли бойцы добровольной пожарной дружины из числа сотрудников предприятий СУЭК-Кузбасс.

К торжественному шествию и акции «Бессмертный полк» присоединились работники аппарата управления, шахтоуправления имени А.Д. Рубана, «Спецналадки», «Центра подготовки и развития персонала», «Управления дегазации и утилизации метана», «Погрузочно-транспортного управления», «Энергоуправления», «Управления по профилактике и рекультивации», «Технологической связи» и машиностроительного завода «СИБ-ДАМЕЛЬ». Участники пронесли портреты родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. В этот знаменательный день в Ленинске-Кузнецком горняки также возложили цветы к мемориалам, расположенным на территориях предприятий Компании.

Горняки прошли в праздничных колоннах и стали участниками акции «Бессмертный полк». Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Еще в одном городе присутствия СУЭК-Кузбасс вместе с заместителем главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, начальником территориального управления города Полысаево Еленой Березиной угольщики возложили цветы к обелиску «Памяти павших во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных конфликтах» и минутой молчания почтили память всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Затем коллективы «Обогатительной фабрики», предприятий «Специальные материалы», «Центральной углехимической лаборатории» и медико-санитарной части «Угольщик» прошли в колонне «Бессмертного полка» по центральным улицам города - Мира и Космонавтов, многие вместе с семьями, неся портреты своих родственников-героев. Завершилось шествие в парке имени В.В. Горовца, открытом после реконструкции в 2023 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе Минстроя при поддержке СУЭК-Кузбасс. Здесь состоялся праздничный концерт с элементами театрализации.

В Киселевске делегация горняков вместе с главой городского округа Кириллом Балаганским возложила цветы к мемориалу «Мужеству посвящается» на центральной площади. Трудовые коллективы шахты имени В.Д. Ялевского и Разрезоуправления прошли по улице 50 лет Октября в составе «Бессмертного полка». Также участники мероприятий посетили театрализованную программу «Единство в памяти, сила в подвиге» и возложили цветы к монументу в рамках социально значимого проекта «Наше поколение помнит».

К делегациям горняков присоединились ребята Профкоманд Фонда Мельниченко из Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Белово, а также Беловского и Прокопьевского муниципальных округов. Они прошли в праздничных колоннах и стали участниками акции «Бессмертный полк». За несколько недель до празднования юные активисты участвовали в субботниках по благоустройству памятных мест, митингах и патриотических акциях «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Свеча памяти».

Главной задачей прошедших мероприятий стало сохранение исторической памяти о поколении победителей, великом подвиге народа и продолжение традиций, объединяющих поколения.