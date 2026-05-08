СУЭК-Кузбасс реализует социальные инициативы по поддержке ветеранов. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Одним из приоритетов социальной политики СУЭК-Кузбасс остается поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Эту работу координируют Советы ветеранов, закрепленные за каждым предприятием компании.

Ежегодно в канун Дня Победы работники предприятий адресно поздравляют ветеранов. На сегодняшний день их осталось 14 человек, среди них участники войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Каждому вручаются подарки, открытки от генерального директора и оказывается материальная помощь. В течение года ветеранов поздравляют с государственными праздниками и юбилеями, при необходимости оказывают финансовую и иную поддержку.

Ко Дню Победы сотрудники компании участвуют в акциях по сохранению памяти о защитниках Отечества и тружениках тыла. В частности, коллективы предприятий выходят на субботники, благоустраивают мемориалы, скверы и памятные места, посвященные воинам-шахтерам и горнякам, трудившимся в тяжелые военные годы для обеспечения страны необходимыми ресурсами.

Сотрудники компании участвуют в акциях по сохранению памяти о защитниках Отечества и тружениках тыла. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В преддверии 9 Мая Советы ветеранов и молодежи предприятий организуют субботники на городских кладбищах, ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По словам работников, таким образом они отдают дань уважения подвигу поколения победителей.

Компания также поддерживает ветеранов предприятий, посвятивших свою жизнь угольной отрасли. Для них предусмотрены дополнительные льготы. Более 15 лет подряд после майских праздников в санатории-профилактории кузбасского филиала медико-санитарной части «Угольщик» проходят двухнедельные ветеранские сезоны. В этом году их запланировано три, благодаря чему около 300 ветеранов, многие из которых дети военного времени, смогут пройти курс оздоровления.

В рамках социальных обязательств также предусмотрено обеспечение бесплатным пайковым углем или компенсация затрат на энергоресурсы. При выходе на пенсию работники, имеющие не менее 10 лет стажа в угольной промышленности и не менее пяти лет работы в компании, получают выплату в размере 15% среднего заработка за каждый отработанный год в отрасли.

Система социальной поддержки СУЭК-Кузбасс включает широкий спектр мер — от медицинских и оздоровительных программ для отдельных категорий пенсионеров компании до оказания адресной помощи и развития ветеранского движения. Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти и преемственности поколений, поддерживая инициативы, связанные с патриотическим воспитанием и увековечением подвига горняков и защитников Отечества.