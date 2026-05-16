Мэр Кемерова посетил праздники соседей в Лесной Поляне и Боровом

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов провел рабочий день с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Они посетили Боровой, Кедровку и Лесную Поляну, чтобы пообщаться с активистами, которые своими силами благоустраивают город.

Особое впечатление на гостей произвел «Нескучный сад» на Кедровом бульваре. Его создала Надежда Бочарова - потомок семьи Щегловых, основавших город. Пять лет назад она вместе с соседями начала обустраивать тактильный сад с лекарственными травами для своей внучки с инвалидностью. Проект стал живым воплощением программы «Доступная среда»: растения собирали на заброшенных участках, а камни привозили из оврагов. Сейчас здесь растет более 80 видов цветов и деревьев. Мэр пообещал поддержать инициативу и высадить в саду новые кедры.

Поездка завершилась награждением активных семей в Лесной Поляне и посещением праздников двора в Кедровке и Боровом.

«Приятно, что неравнодушных людей в Кемерове становится все больше. Спасибо всем, кто трудится на благо города!», - отметил Дмитрий Анисимов.

