Двое кемеровчан пытались похитить инструмент, пока продавец проверяла их телефон

В Кемерове задержали рецидивистов за кражу бензопилы из комиссионного магазина
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Кемеровские оперативники задержали двух местных жителей 36 и 42 лет, которые похитили бензопилу из комиссионного магазина в Центральном районе. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Злоумышленники, уже имевшие судимости за подобные преступления, разыграли целый спектакль. Пока один из них отвлекал 25-летнюю сотрудницу, предлагая ей выкупить мобильный телефон, его сообщник незаметно вынес инструмент с прилавка. Продавец обнаружила пропажу стоимостью четыре тысячи рублей сразу после ухода «клиентов» и вызвала полицию.

Воров поймали быстро: они как раз направлялись в другой ломбард, чтобы сбыть добычу. Инструмент изъяли и вернули в магазин.

Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража».

Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража».