Двое кемеровчан пытались похитить инструмент, пока продавец проверяла их телефон

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровские оперативники задержали двух местных жителей 36 и 42 лет, которые похитили бензопилу из комиссионного магазина в Центральном районе. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Злоумышленники, уже имевшие судимости за подобные преступления, разыграли целый спектакль. Пока один из них отвлекал 25-летнюю сотрудницу, предлагая ей выкупить мобильный телефон, его сообщник незаметно вынес инструмент с прилавка. Продавец обнаружила пропажу стоимостью четыре тысячи рублей сразу после ухода «клиентов» и вызвала полицию.

Воров поймали быстро: они как раз направлялись в другой ломбард, чтобы сбыть добычу. Инструмент изъяли и вернули в магазин.

Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража».

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще Илья Середюк вошел в тройку самых медийных глав регионов Сибири.