Спортсменка из Кузбасса вошла в тройку лучших борцов на турнире в Болгарии

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Спортсменка из Новокузнецка Карина Музалевская стала бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по спортивной борьбе. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Соревнования проходили в Болгарии и собрали сильнейших атлетов континента. В решающей схватке в весовой категории до 73 кг наша землячка встретилась с представительницей Польши. Карина показала блестящую технику и одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Денис Ильин поздравил спортсменку и ее тренера Виталия Казимирского, отметив, что за этим успехом стоят годы упорных тренировок и настоящий талант.

