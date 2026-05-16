Погода в Кузбассе 17 мая 2026 года: ливни, грозы и ветер

В Кузбассе 17 мая 2026 года ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о ливнях, грозах, сильном ветре и заметном похолодании.

По данным метеорологов, регион окажется под влиянием фронтальных разделов. Ночью температура составит +1…+6 градусов, местами похолодает до -4 градусов. Днем ожидается всего +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Ветер северо-западный: ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днем усилится до 9-14 метров в секунду, местами порывы достигнут 20 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, а днем местами ожидаются сильные дожди и ливни, особенно по югу области. Возможны грозы. Во время осадков видимость временами будет ухудшаться до 1 000 метров и менее.

Погода в Кемерове 17 мая 2026 года

В областной столице ночью ожидается +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов. Ветер северо-западный: ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами до 19 метров в секунду. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь.

Предупреждение

Из-за сильного ветра и ливней жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность: избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями, а водителям - быть внимательнее на трассах из-за ухудшения видимости.

Показатель горимости 17 мая 2026 года прогнозируется на минимальном уровне - 1 класс.

