Мэр Новокузнецка предупредил жителей о трудностях проезда по одной из дорог. Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке на 375 километре дороги подрядчик начал укладку выравнивающего слоя - на участке от улицы Лесной. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Денис Ильин в социальных сетях.

Мэр отметил, что планируется завершить работы до 22 мая. На время ремонта движение будет затруднено, поэтому жителям рекомендуется заранее продумывать маршруты.

