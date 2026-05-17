В Кузбассе оштрафовали водителя, проехавшего пешеходный переход на красный свет. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Участник акции «Мобильный патруль» поделился видео, на котором водитель «Мицубиси Аутлендер» нарушает ПДД. На проспекте Строителей в Прокопьевске автомобилист проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Госавтоинспекторы провели проверку и установили нарушителя. В отношении него составили протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 1 500 рублей.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще в Кемерове начали ремонт Логового шоссе.