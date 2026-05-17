Не менее двух рыб в минуту: в Кузбассе проходят соревнования среди рыбаков

В Кузбассе проходят соревнования среди рыбаков.

В эти выходные на Беловском водохранилище проходят областные соревнования по ловле донной удочкой. Турнир собрал спортсменов из Кузбасса, Новосибирска, Томска и Алтая. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Для получения медалей участники должны ловить не меньше двух рыб в минуту. Среди участников - кузбассовец Руслан Кротов, многократный чемпион и обладатель Кубка Кузбасса, член региональной сборной. Его путь в рыболовном спорте начался еще в детстве: дошкольником Руслан впервые вышел на рыбалку на реку Томь с самодельной ивовой удочкой.

Секрет успеха Руслана - не только в многолетнем опыте и интуиции, но и в глубоких знаниях о подводном мире. С ранних лет он увлекался аквариумистикой, изучал повадки подводных обитателей. В сентябре спортсмен представит Кузбасс на Всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири».

