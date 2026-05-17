За неделю кузбассовцы отдали мошенникам почти 10,5 млн рублей.

За последнюю неделю 32 жителя Кузбасса пострадали от дистанционного мошенничества. Они потеряли 10 млн 496 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю, составила 2 миллиона 340 тысяч рублей.

14 человек пострадали от незаконных списаний денег с банковских счетов, включая случаи оформления кредитов. Шесть жителей поверили в заманчивые предложения о заработке через «инвестиции». Восемь человек стали жертвами лжесотрудников. Четверо пользователей потеряли деньги, разместив объявления на онлайн-сервисах.

