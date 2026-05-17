17 мая 2026

За неделю кузбассовцы отдали мошенникам почти 10,5 млн рублей

От действий злоумышленников пострадали 32 жителя Кузбасса
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За последнюю неделю 32 жителя Кузбасса пострадали от дистанционного мошенничества. Они потеряли 10 млн 496 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю, составила 2 миллиона 340 тысяч рублей.

14 человек пострадали от незаконных списаний денег с банковских счетов, включая случаи оформления кредитов. Шесть жителей поверили в заманчивые предложения о заработке через «инвестиции». Восемь человек стали жертвами лжесотрудников. Четверо пользователей потеряли деньги, разместив объявления на онлайн-сервисах.

