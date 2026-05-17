Лжесотрудники налоговой и ЦБ выманили более 2 млн рублей у жительницы Кузбасса. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Кузбасса лишилась более двух миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником налоговой службы и убедил ее назвать ему код, полученный по электронной почте. Затем пришло сообщение о краже персональных данных и необходимости срочно позвонить на «горячую линию». Потерпевшая набрала указанный номер. На линии ответила девушка, которая представилась сотрудником Центробанка. Она посоветовала женщине самой использовать весь кредитный лимит, взяв заем на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы избежать мошенничества и хищения денег.

Под руководством злоумышленников женщина получила кредитные деньги и перевела их на разные счета. В итоге злоумышленники похитили у нее 2 миллиона 340 тысяч рублей.

