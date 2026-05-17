В Кузбассе спасли пять человек из горящего дома. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области. Фото: Архив редакции.

Накануне вечером в Юрге на улице Чкалова произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Когда приехали спасатели, крыша здания, надворные постройки и баня уже горели открытым пламенем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Спасатели вывели из горящего дома пять человек. Никто не пострадал. В ликвидации участвовали 17 специалистов и пять единиц техники.

Огонь повредил обрешетку крыши дома и надворных построек, а также стены и потолок внутри бани. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации печи.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще в Кемерове начали ремонт Логового шоссе.