В Кемерове поймали рецидивиста, укравшего электроинструменты у работодателя.

В Кемерове 67-летний житель обратился в полицию. Он рассказал, что из его летнего домика на дачном участке украли электроинструменты. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний горожанин с судимостью. Злоумышленник работал у потерпевшего разнорабочим и знал, где хранятся ценные вещи. Убедившись, что хозяин отсутствует, он перелез через забор, проник в подсобку и украл два шуруповерта, угловую шлифовальную машину и циркулярную пилу. Похищенное он сдал в комиссионный магазин.

Следователь отдела полиции «Южный» возбудил уголовное дело по статье «Кража». Максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы.

