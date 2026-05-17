Погода в Кузбассе 18 мая 2026 года: от -4 до +15 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 18 мая 2026 года. В этот день будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит -4…+1 градус. Днем ожидается +5…+10 градусов, местами до +15 градусов. Ветер обещают северный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 18 мая 2026 года

В понедельник, 18 мая 2026 года, в Кемерове будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит 0…-2 градус. Днем будет +7…+9 градусов. Ветер обещают северный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 18 мая 2026 года

В понедельник, 18 мая 2026 года, в Новокузнецке будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем небольшие и местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Температура воздуха ночью покажет -4...+1 градус. Днем ожидается +5...+10 градусов, местами до 15 градусов. Ветер обещают северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

