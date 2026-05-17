Из-за подтопления два кузбасских поселка остались без света.

Жители поселков Ортон и Трехречье в Междуреченском муниципальном округе остались без электричества из-за подтопления. Их жалобы распространились в соцсетях, включая комментарии в соцсетях губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

По словам одной из жительниц, свет в населенных пунктах отсутствует с 10 мая. На обращение женщины отреагировал департамент электроэнергетики АПК. Представитель ведомства сообщил, что изменение русла реки золотодобывающими компаниями привело к подтоплению территории и обрушению участка линии электропередачи. Опоры ЛЭП уже восстановлены, но при включении электроэнергии обнаружены дополнительные дефекты. Сейчас энергетики осматривают ЛЭП, чтобы найти и устранить повреждения.

