В Кемерове вновь запустят отопление.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что по решению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в жилых домах восстановят теплоснабжение. На следующую неделю прогнозируется холодная погода, а температура в квартирах продолжает снижаться.

На прошлой неделе тепло уже вернули в часть социальных объектов. В городе сохранили циркуляцию в сетях. Мэр отметил, что процесс займет не менее 24 часов, в отдельных домах - дольше.

Дмитрий Анисимов уточнил: если батареи останутся холодными через сутки, сообщите об этом в управляющую компанию. Специалисты устранят проблему. По вопросам отопления звоните в «Жилкомцентр» по телефону 31-23-32.

