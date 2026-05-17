НовостиОбщество17 мая 2026 14:04

Кузбасские команды заняли призовые места на конкурсе «ИКАР»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Кузбасские команды заняли призовые места на конкурсе «ИКАР».

Команды из Кузбасса успешно выступили на Всероссийском инженерном конкурсе «ИКАР»: все три делегации региона завоевали награды в финале, где соревновались 227 команд из 58 регионов России и нескольких зарубежных стран. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Абсолютная победа в категории «ИКАР-КЛАССИК» - команда из Таштагола. Проект: автоматизированный терминал отгрузки железорудного концентрата.

Первое место в номинации «Паспорт проекта» - команда IT- куба из Новокузнецка с «цифровым помощником» для диспетчерского контроля и управления горно шахтным оборудованием.

Третье место в категории «ИКАР-СТАРТ» - команда из Прокопьевского округа с роботом для дозирования корма на птицефабрике.

Губернатор поздравил победителей, их тренеров и родителей и отметил: «Кузбасская инженерная школа - лучшая. Горжусь каждым. Кузбасс - кузница кадров будущего!»

