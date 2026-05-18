В Кузбассе задержали мужчину за 38 покупок с найденной банковской картой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком полицейские задержали ранее судимого 53-летнего жителя, который воспользовался найденной банковской картой для 38 покупок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратился 32-летний горожанин, потерявший карту. Он получил уведомления о списаниях на сумму 15 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Мужчина нашел карту на улице и оплатил ею покупки в пяти супермаркетах. Он купил алкоголь и продукты, используя бесконтактную оплату.

Теперь на подозреваемого завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Кемерове начали ремонт Логового шоссе, а еще в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания.