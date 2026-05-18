Житель Кузбасса хотел получить посылку, но лишился более 3,6 млн рублей

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Житель Кузбасса хотел получить посылку, но лишился более 3,6 млн рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Киселевске 34-летний водитель угольного предприятия стал жертвой мошенников, потеряв более 3,6 миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию после того, как понял, что его обманули. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Мужчине позвонила незнакомка, которая представилась работником отделения связи и сказала, что на его имя пришла посылка. По ее указанию он назвал смс-код якобы для оформления доставки. Затем с ним связался «сотрудник Росфинмониторинга», который заявил, что злоумышленники взломали его аккаунт на «Госуслугах» и пытаются оформить кредит на его имя. Под диктовку лжесотрудника мужчина поехал в Новокузнецк и перевел кредитные денежные средства и личные накопления на якобы «безопасные счета».

Только позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас полицейские ищут подозреваемых. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

