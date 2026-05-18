В Кемерове возобновили движение по улице Волгоградской.

В Кемерове открыли движение автотранспорта по улице Волгоградской. Об этом сообщили в СГК Кузбасс.

За выходные энергетики заменили две нитки трубопровода диаметром 800 мм под проезжей частью и восстановили асфальт.

Работы проводились в рамках проекта по обновлению теплосети вдоль Волгоградской, напротив ТЦ «Московский». На этом участке запланировало заменить 270 метров трубопровода. Тепломагистраль обеспечивает теплоснабжение большей части Ленинского района.

