В Кемерове возобновили движение по улице Волгоградской

В Кемерове открыли движение автотранспорта по улице Волгоградской. Об этом сообщили в СГК Кузбасс.
За выходные энергетики заменили две нитки трубопровода диаметром 800 мм под проезжей частью и восстановили асфальт.
Работы проводились в рамках проекта по обновлению теплосети вдоль Волгоградской, напротив ТЦ «Московский». На этом участке запланировало заменить 270 метров трубопровода. Тепломагистраль обеспечивает теплоснабжение большей части Ленинского района.
