В Кузбассе водителя лишили прав из-за заболевания.

Чебулинский районный суд лишил жителя прав на управление транспортными средствами. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Прокуратура Чебулинского района провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. В 2019 году мужчина получил водительское удостоверение категории «B», «B1 (AS)» и «M», которое действовало до 2029 года. Экспертиза показала, что у него есть заболевание, запрещающее управление транспортными средствами.

Прокурор района подал иск в суд, чтобы прекратить действие водительских прав мужчины. Суд удовлетворил требования прокурора. Это предотвратило угрозу безопасности на дорогах и возможные серьезные последствия.

