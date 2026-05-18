Кузбасс экспортировал около 23 тысяч кубометров леса с начала года

НовостиОбщество18 мая 2026 3:42

Из Кузбасса экспортировано порядка 23 тысяч кубометров лесоматериалов
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

С начала 2026 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили 22,8 тысячи кубометров лесоматериалов, которые готовились к отправке из Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 16 тысяч кубометров отправились в Китай. Пиломатериалы из Кузбасса отправили во Вьетнам - 4 тысячи кубометров, в Таджикистан - 2,3 тысячи кубометров, а также в Киргизию, Казахстан и Узбекистан.

Во время проверки инспекторы отбирали пробы древесины и отправляли их в лабораторию Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Эксперты подтвердили, что древесина безопасна и соответствует требованиям стран-импортеров.

Ранее мы писали, что в Кемерове начали ремонт Логового шоссе, а еще в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания.