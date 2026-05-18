За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 1,8 млн рублей.

С 11 по 15 мая инспекторы ГЖИ Кузбасса проверили 413 многоквартирных домов. Они провели более 450 проверок управляющих организаций. Обнаружено 93 нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю управляющие организации оштрафованы на 1,8 млн рублей. Составлено 63 административных протокола.

Нарушителей наказывают от предупреждений до крупных штрафов. По данным инспекции, наиболее распространенные проблемы - это ненадлежащее содержание подвалов и чердаков, а также перебои в работе коммунальных служб.

