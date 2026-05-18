За неделю в Кузбассе произошло 4785 нарушений ПДД.

В Кузбассе с 11 по 17 мая произошло 4785 нарушений ПДД. Из них 168 совершили пешеходы, 4617 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 179 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также был выявлен 301 факт управления транспортным средством без прав, 428 выездов на встречную полосу и 117 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 297 нарушений правил использования ремня безопасности (или мотошлема). Также было выявлено 93 нарушения проезда перекрестков, 97 проездов на запрещающий сигнал светофора и 230 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 36 ДТП, в которых 3 человека погибли, 50 - травмированы.

