В Кемерове временно отключили светофоры на Молодежном проспекте.

18 мая в Кемерове на двух участках Молодежного проспекта отключили светофоры. Как сообщили в городской администрации, ремонтные работы продлятся семь часов.

С 9.00 до 16.00 светофоры не будут работать на перекрестке Молодежного проспекта и Соборной улицы, а также у дома № 25 по Молодежному проспекту.

Водителям следует соблюдать правила проезда через нерегулируемые перекрестки.

