Четверо детей попали в больницу Кемерова с отравлениями за последние семь дней

С 11 по 17 мая в отделение острых отравлений кемеровской больницы имени М.А. Подгорбунского попали 17 пациентов, среди них четверо детей и подростков. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

В «антирейтинге» причин на первом месте традиционно оказался алкоголь (этанол). Вторую строчку занимают передозировки лекарствами, а третью - отравления прижигающими ядами. Врачи подчеркивают: речь идет именно об острых состояниях.

Сейчас большинство пострадавших уже выписаны домой, остальные продолжают лечение.

Чтобы избежать трагедии, медики просят прятать бытовую химию и аптечки от детей, не смешивать таблетки со спиртным и звонить по номеру 112 при первых же симптомах отравления.

Ранее мы писали, что в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания, а еще за неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 1,8 млн рублей.