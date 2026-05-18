Жители Юрги останутся без отопления.

В Юрге нет технической возможности вернуть отопление. Об этом сообщил глава города Алексей Фомин на фоне сообщений о возобновлении подачи тепла с 18 мая.

Напомним, что губернатор Илья Середюк поручил возобновить подачу тепла из-за похолодания. Главы муниципалитетов предупредили жителей, но в некоторых городах, например в Ленинск-Кузнецком округе и Анжеро-Судженске, были оговорки, так как часть котельных уже ушла на ремонт. В Юрге технически невозможно снова сделать батареи горячими по всему городу.

Мэр отметил, что специалисты провели опрессовку тепловых сетей и устраняют выявленные дефекты. Все работы направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы системы в предстоящем отопительном сезоне. Отопление будет восстановлено 15 сентября. Это связано с техническими работами, необходимыми для подготовки коммуникаций к холодам.

Алексей Фомин попросил горожан с пониманием отнестись к ситуации, так как работы на сетях важны для успешной подготовки к осенне-зимнему периоду.

