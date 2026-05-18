Треть котельных Кузбасса уже возобновили подачу тепла.

На аппаратном совещании губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил необходимость вернуть отопление в социальные объекты и жилые дома региона.

Глава региона отметил, что в начале мая, когда стояла жара, многие жители жаловались на духоту в домах. Им приходилось использовать кондиционеры. Прогноз обещал теплую погоду на весь месяц, поэтому отопление отключили, сохранив циркуляцию. Однако вчерашний прогноз показал, что на этой неделе будет холодно, возможны осадки и мокрый снег. В связи с этим губернатор поручил возобновить подачу тепла не только в социальные учреждения, но и в многоквартирные дома.

Илья Середюк уточнил, что на утро сегодняшнего дня из 908 котельных региона уже запущено 355. Необходимо как можно скорее подать тепло туда, где это возможно, и контролировать параметры.

Напомним, что в воскресенье, из-за неблагоприятного прогноза погоды, губернатор поручил главам территорий наладить работу с ресурсоснабжающими организациями.

