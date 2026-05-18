Более 2 000 нарушений выявили инспекторы ГАИ на дорогах Кузбасса за три дня

В Кузбассе подвели итоги масштабных проверок на дорогах, которые проходили с 15 по 17 мая. Чтобы снизить число лобовых столкновений, Госавтоинспекция выставила дополнительные экипажи. За нарушителями следили не только патрули, но и скрытые посты видеофиксации.

Результат трехдневного рейда - более двух тысяч выявленных нарушений. Самым массовым проступком стал выезд на встречную полосу: за это поймали 277 водителей. Кроме того, инспекторы остановили 90 нетрезвых автомобилистов и 125 человек, которые сели за руль без прав или после их лишения.

Напомним, что за «встречку» сегодня грозит серьезное наказание: штраф 7 500 рублей или прогулки пешком на срок до полугода.

