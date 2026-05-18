В кемеровском «Парке Чудес» родились восемь бельчат

Фото: пресс-служба "Парка Чудес".

В кемеровском «Парке Чудес» местные белки уже вовсю занимаются демографией - родились сразу восемь малышей. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Молодое поколение «хвостиков» уже начинает осваивать ветки и учится прыгать. Горожан приглашают на прогулки познакомиться с пушистыми новоселами.

Если захотите подкормить беличьи семьи, берите с собой «правильные» угощения: фундук, грецкие орехи, сухофрукты или нежареные семечки.

Ранее мы писали, что в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания, а еще за неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 1,8 млн рублей.