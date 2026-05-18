В Кузбассе приостановили работу медцентра из-за нелегального массажиста из КНР.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Прокопьевске судебные приставы приостановили работу медицинского центра за несоблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.
В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности медицинского центра, где незаконно работал гражданин КНР. Он был массажистом, практиковавшим методы традиционной китайской медицины.
Суд признал центр виновным в административном правонарушении. Деятельность центра приостановлена на 18 суток.
Ранее мы писали, что в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания, а еще в Кузбассе будут судить мужчину, который из мести поджег квартиру супруги.