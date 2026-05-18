Психику жителя Кузбасса проверят после скандального сообщения в соцсетях

Фото: архив "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 47-летний житель Яйского района стал фигурантом уголовного дела после публикации в сети. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

По версии следствия, в июне прошлого года мужчина разместил в мессенджере комментарий, который силовики расценили как публичное оскорбление чувств верующих и явное неуважение к обществу.

Следователи уже провели обыск в доме подозреваемого и изъяли вещественные доказательства. Сейчас назначен ряд экспертиз: лингвистическая оценит содержание текста, а психиатрическая - состояние мужчины в момент публикации. Расследование продолжается, сотрудники следственного комитета собирают доказательную базу.

Ранее мы писали, что в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания, а еще за неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 1,8 млн рублей.