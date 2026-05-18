Жителю Новокузнецка вернули деньги после двойного списания за долг.

В Новокузнецке благодаря вмешательству прокуратуры житель получил назад ошибочно удержанные деньги. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Житель Новокузнецка обратился в прокуратуру Новоильинского района с просьбой помочь вернуть излишне удержанные деньги по исполнительному документу.

В августе 2025 года в отношении него было возбуждено исполнительное производство по взысканию задолженности за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в пользу ООО «ЭкоТек». Однако в мае того же года мужчина добровольно погасил долг, перечислив деньги на расчетный счет компании.

Несмотря на это, с его счета были удержаны дополнительные средства, так как компания не сообщила судебным приставам о погашении задолженности и не отозвала исполнительный документ.

Прокурорская проверка выявила нарушения в работе ООО «ЭкоТек», которые заключались в отсутствии мер по отзыву исполнительного листа после добровольного исполнения судебного решения.

Прокурор района направил представление генеральному директору компании, которое было удовлетворено. Виновное должностное лицо понесло дисциплинарную ответственность. Благодаря вмешательству прокуратуры мужчине вернули излишне удержанные деньги.

