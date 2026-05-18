Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Кемерове 23 мая

В эту субботу, 23 мая, Кемерово присоединится к всероссийскому спортивному празднику «Забег.РФ». Об этом сообщили в администрации города.

Главной площадкой станет Фестивальная площадь рядом с Московской площадью и Ледовым дворцом «Кузбасс». На старт выйдут уже более 2 200 человек, которым предстоит преодолеть дистанции на выбор: от символического одного км до профессионального полумарафона в 21,1 км.

Стартовый городок откроется в 10.00, а торжественное открытие намечено на 11.00. Первыми в 11.30 побегут участники на самую короткую дистанцию, а основные старты на пять, 10 и 21 км начнутся в 13.00 и 13.15. Праздник завершится финальным награждением в 16.20.

Помимо бега, гостей ждут зона отдыха, детская площадка и концертная программа. Для тех, кто не успел зарегистрироваться, все еще открыта подача заявок по ссылке.