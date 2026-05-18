В Кузбассе завершили расследование дела о «мертвых» закупках на 1,4 млн рублей

Двое кемеровских управленцев 42 и 43 лет предстанут перед судом за крупное мошенничество. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Работая в энергетической компании, они придумали схему личного обогащения: убеждали организацию в необходимости закупок и услуг, которые на самом деле были не нужны. Для этого сообщники создали подставную фирму и сами с собой заключали договоры.

Следователи установили, что за два года обвиняемые «купили» для предприятия 18 несуществующих шкафов пожарной сигнализации на миллион рублей. Еще 400 тысяч они вывели под видом оплаты ремонта техники, которая уже была исправна. Чтобы не попасться, мужчины обсуждали дела только лично в закрытых кабинетах или на улице.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Кстати, их 28-летний подельник, который пошел на сделку со следствием, уже получил два года условно.

Кстати, их 28-летний подельник, который пошел на сделку со следствием, уже получил два года условно.